Trump pide condenar el racismo tras atentado en El Paso, Texas

Donald Trump pidió a los estadounidenses condenar el racismo y los prejuicios.

Estados Unidos. Tras el tiroteo en El Paso Texas donde murieron 29 personas, el presidente estadounidense, Doland Trump, llamó a todos los estadounidenses condenar el supremacismo blanco.

A través de un comunicado televisado al país, pidió que se condenara el “odio racista” del atacante de El Paso, Texas y pidió que todos los estadounidenses condenar el racismo y los prejuicios.

“Y con una voz, nuestra nación debe condenar el racismo, el fanatismo y la supremacía blanca. Estas ideologías siniestras deben ser derrotadas. El odio no tiene lugar en Estados Unidos. El odio deforma la mente, devasta el corazón y devora el alma”, comentó.

Por otro lado, añadió que el Departamento de Justicia propondrá legislación para castigar con la pena de muerte a quienes perpetren crímenes de odio o masacres y se investigará más a fondo a quienes quieran comprar un arma.

"In one voice, our nation must condemn racism, bigotry, and white supremacy." pic.twitter.com/fEcXngXHea

— The White House (@WhiteHouse) August 5, 2019