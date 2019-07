Fallece Russi Taylor, la voz oficial de “Minnie Mouse”

Estados Unidos. La actriz de voz, Russi Taylor, quien fue la voz de “Minnie Mouse” por más de 30 años, murió en California a los 75 años de edad, así lo informó el pasado domingo Bob Iger, director ejecutivo de la compañía Walt Disney.

“Minnie Mouse ha perdido su voz con la muerte de Russi Taylor. Durante más de 30 años, Minnie y Russi trabajaron juntas para divertir a millones de personas en todo el mundo, una asociación que ha hecho de Minnie un icono global y a Russi la convirtió en una leyenda de la compañía Disney, querida por todos”, mencionó.

Statement from Disney Chairman and CEO Bob Iger on the passing of Disney Legend Russi Taylor: pic.twitter.com/4TpSVkT8BE

Russi nació en Massachusetts, en 1944, y la vinculación de Taylor con la compañía Disney casi ha sido de por vida, al menos, tal y como ella cuenta en una anécdota que le sucedió cuando era niña, en la cual expresa que desde niña ha querido trabajar para Disney.

“Me preguntó que quería hacer cuando fuera mayor y yo le contesté, ‘Quiero trabajar para usted’. Él dijo ‘Ok’…y es lo que he hecho hasta ahora“, dijo.

We are sorry to report that Disney Legend Russi Taylor has passed away: https://t.co/8uphuNZy3i pic.twitter.com/FwAdJJYpqw

— Disney (@Disney) July 27, 2019