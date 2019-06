Irán responde a Trump tras declaraciones de una posible “guerra corta”

“La guerra corta” con Irán es una ilusión

Mohammad Javad Zarif

Irán. Tras las fuertes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump respecto a una posible guerra corta en contra de Irán, el ministro Mohammad Javad Zarif declaró que una guerra corta sólo sería una “ilusión”.

La respuesta de Irán se realizó en seguida, pues un día después de las declaraciones de Trump, Javad Zarif publicó en su cuenta oficial de twitter un mensaje en el cual explica que una guerra contra Irán es una ilusión, mencionando que el comienza una guerra no siempre será quien la termine.

Los conceptos erróneos ponen en peligro la paz @realDonaldTrump:

– Las sanciones no son una alternativa a la guerra; ellos son guerra

– “Obliteración” = genocidio = crimen de guerra

– “La guerra corta” con Irán es una ilusión

– Quien comience la guerra no será quien la termine. – Las negociaciones y amenazas son mutuamente excluyentes.

Misconceptions endanger peace @realDonaldTrump:

– Sanctions aren't alternative to war; they ARE war

– "Obliteration"=genocide=war crime

– "Short war" with Iran is an illusion

– Whoever begins war will not be the one ending it

– Negotiations and threats are mutually exclusive

— Javad Zarif (@JZarif) June 27, 2019