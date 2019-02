Ernesto D’Alessio regresa al teatro

El presidente de la Comisión del Deporte, Ernesto D’Alessio, está convencido de que el ejercicio es la fórmula para trasformar a México, por ello está trabajado muy duro en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). Sin embargo, este año también estará metido en otra de sus pasiones, la actuación. En exclusiva para Grupo Cantón, Ernesto compartió los detalles de su nueva presentación en Los miserables.

“Yo soy muy organizado. Me gusta el deporte, pero también la actuación. Entonces voy a continuar mi vida profesional en el teatro con la obra La dama de negro. Lo mejor es que también ya firmé con Los miserables, voy a interpretar a Jean Valjean, voy a hacer 15 funciones nada más.

Seré el primer actor en la historia que en su momento hizo a Marius Pontmercy y ahora a Jean Valjean”

.El joven político compartió que no solo se vive del teatro, por eso tiene empresas que le permiten vivir desahogadamente. “Yo tengo dos empresas, una es de cosméticos y otra que se llama Ernesto D’Alessio Entretenimiento, que hace eventos culturales, conciertos, teatro… Me diversifiqué y me hice empresario, eso me dio la oportunidad de no tener que vivir de la actuación nada más. Mi actividad profesional es el teatro, así que cuando termino mis compromisos como diputado federal, tengo la posibilidad de dedicarme a la actuación, que también me encanta; mientras cumpla cabalmente con mi trabajo legislativo, como me comprometí, no hay problema”, dijo.