Netflix anuncia serie sobre la vida de Selena

Selena Quintanilla, la reina del “Tex Mex”, ícono de lo “chicano” en los Estados Unidos, referente de generaciones de mexico-americanos que empezaban a construir una identidad en esa zona árida del país vecino.

Sí, Selena tendrá su propia bio serie original de Netflix, así lo informó la plataforma de streaming en su cuenta de Twitter. En esta nueva entrega de la vida de la famosa cantante, se explorarán los sueños, las pasiones, los miedos, conflictos y difíciles decisiones que tomó Selena junto a su familia para poder alcanzar el éxito.

💞Bidi Bidi Bom Bom 💞 @SelenaLaLeyenda’s incredible life story is coming to Netflix as a scripted series! @selena_netflix was developed alongside and will be executive produced by The Quintanilla family #NetflixNewsWeek pic.twitter.com/5rljwl8k37

— Selena: The Series (@selena_netflix) December 11, 2018