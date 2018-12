Darío Larralde se aceptó homofóbico con polémicas declaraciones a la comunidad LGBT

Ciudad de México. El atleta mexicano,Darío Larralde, dio a conocer un video en donde expresa su repudio hacia la comunidad LGBT.

Darío Larralde quien representará a Mexico en los Olímpicos de Tokio 2020, en el video el deportista indica “Todo lo que hace su comunidad, todo lo que hacen ustedes, todo lo que representan, me caga”.

El video de más de 2 minutos el sujeto expresó que estaba de acuerdo con Hitler en qué los gays son una plaga.

Esta señor es un homofóbico un racista y seguramente un misogino. Su nombre es Daniel Larralde. Representará al México en los @juegosolimpicos Tokio 2020. ¿Hay algo que se pueda hacer? @CNDH @CONAPRED @COPRED_CDMX @Olympics pic.twitter.com/9G4gmWxBdC — La Princesa de Chapultepec (@Ricardo_Peralta) December 7, 2018

Sin embargo, a través de su cuenta de twitter indicó que daría disculpas por estos comentarios.

Hoy hare una disculpa por video a las 8pm. Porfavor denle rt. Es demasiado drama el que se causo y quiero explicar la situacion. No quiero polemica o atencion, no lo hago solo por mi carrera, no lo hago por hacerlo. De verdad me arrepiento. Porfavor esten al tanto. #sorry — Dario Larralde (@dario_larralde) December 7, 2018

Ante estos comentarios en redes sociales los usuarios se molestaron con el boxeador mexicano.

Es inaceptable que alguien así represente a México en los @JuegosOlimpicos.

El discurso de odio y la ignorancia de @dario_larralde no pueden convivir con una fiesta que celebra la amistad, la hermandad y la inclusión.

Cero tolerancia al discurso de odio. @CONADE @CONAPRED https://t.co/Hry62cn4F7 — Luis Gerardo Méndez (@LuisGerardoM) December 7, 2018

Ejemplos como los de @dario_larralde le enseñaran a las nuevas generaciones cosas como el respeto, la tolerancia y la prudencia en medios digitales, así se destruye una carrera, una imagen y un futuro. En hora buena. 😎 — Leo Sutten Mendoza (@Leo_Sutten) December 7, 2018

No puede ser que un atleta olímpico que nos va a representar como país hable de “Hitler” y de un genocidio hacia los Gays. No @dario_larralde , no estás dando tu opinión, estás incitando al odio. Es muy diferente. @CONAPRED @juegosolimpicos @CONADE https://t.co/MtPoi24dwx — ® Quique Galdeano 力 (@quiquegaldeano) December 7, 2018