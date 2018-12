Cepillín pide apoyo a AMLO

En plena inauguración de La Aldea Navideña 2018 del Estadio Azteca, Ricardo González Gutiérrez, Cepillín, quien se encuentra de estreno con su sencillo Aprieta cachete, compartió en exclusiva para GRUPO CANTÓN que solicitará al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un programa abierto que vaya dirigido a los niños.

“Me gustaría decirle a nuestro Presidente que hay jubilados, como en mi caso, que estamos activos; me gustaría que me metiera a un canal de televisión abierta porque no todos los niños tienen acceso a las redes sociales, entonces muchos niños ven la televisión abierta y no hay nada para ellos. Entonces le pido a AMLO un programa nuevo, actual, para los niños que son el futuro de México”, externó.

Cepillín quiere fomentar valores en el nuevo programa. “Uno como personaje puede hacer una unión familiar con un programa de televisión, en el que puedo comunicar ternura y amor a mamá y a papá, pues son niños que van a crecer con sentimientos buenos, no jóvenes descarriados. Por eso quiero que López Obrador me eche la mano para meterme a un canal de TV abierta. Este nuevo programa me gustaría que se llamara La nueva imagen de Cepillín”.

Continuó: “He estado observando a nuestro a nuevo Presidente, Andrés Manuel, y lo felicito por lo que está haciendo por los jóvenes, jubilados y niños discapacitados”, platicó.

Por otro lado, el payaso compartió la experiencia de cortar el listón en La Aldea Navideña 2018 del Estadio Azteca: “Me hizo favor el señor Carlos López de invitarme, acepté porque me gusta estar junto a los niños”.

DEJÓ LISTO TODO

A tres años de cumplir medio siglo como payaso, Cepillín tiene todo listo para el adiós; ya dejó listo su testamento.