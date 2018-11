Realizan ensayo de la ceremonia de transmisión de poderes en San Lázaro

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, integrantes del gobierno de transición y personal del servicio parlamentario realizaron a puerta cerrada el ensayo general de la ceremonia en la que Andrés Manuel López Obrador rendirá protesta como el titular del Ejecutivo federal el 1 de diciembre.

En medio de los últimos detalles de remozamiento, entre cables que se están colocando para las transmisiones en vivo y limpieza del Palacio Legislativo de San Lázaro, se llevó a cabo el simulacro general de transmisión de poderes.

Con dos personas que representaban al presidente electo y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y quienes portaban tarjetas con sus nombres, se practicó la llegada de ambos por la puerta principal de la Avenida Congreso de la Unión.

Entre los integrantes del equipo de transición asistió al ensayo general, Jesús Ramírez, vocero del presidente electo y el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo.

En el salón de sesiones, Muñoz Ledo practicó la forma en que será colocada la banda presidencial a López Obrador.

De acuerdo con el protocolo de la ceremonia, una vez que el presidente entrante haya rendido la protesta constitucional, el saliente entregará la Banda al presidente del Congreso de la Unión, quien la pondrá en manos del presidente de la República para que éste se la coloque a sí mismo.

De acuerdo con el Artículo 87 de la Constitución, el mandatario, al tomar posesio?n de su cargo, jurará ante el Congreso de la Unio?n:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitucio?n Poli?tica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempen?ar leal y patrio?ticamente el cargo de presidente de la Repu?blica que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unio?n; y si asi? no lo hiciere que la nacio?n me lo demande”.

Previamente, a su llegada, en el frotispicio de San Lázaro, los presidentes saliente y entrante saludarán a la bandera que llevará una escolta integrada por cadetes del Heroico Colegio Militar, la Escuela Naval Militar y Colegio del Aire.

También se observaron recorridos del equipo de seguridad de Estados Unidos y de resguardo de la Cámara de Diputados.

Con información de Notimex