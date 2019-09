El bullying de un niño por su playera “hecha a mano” (con final feliz)

En EE.UU hay un problema grave de acoso entre los infantes, quienes replican el comportamiento que ven por parte de otras personas más grandes que ellos. En eso están trabajando desde hace bastante tiempo las instituciones encargadas de la educación, y para ello hay múltiples casos: En Florida, un pequeño amante del fútbol americano se volvió viral hace unos días ¿la razón? dibujó a mano sobre su playera el logo de su equipo, ya que no contaba con la camiseta oficial.

El día del partido de los Alumni U.T, el pequeño se presentó con una camisa naranja, sobre de esta el logo del equipo escolar pintado a pluma sobre una hoja de papel. El gesto, por demás tierno, hizo que la maestra felicitara a su alumno por tan creativa idea. Lamentablemente después, encontró a su alumno llorando, debido a que las niñas del salón se burlaron de él y su playera.

Por este motivo, la profesora Laura Snyder subió una publicación felicitando al chico por tan buena iniciativa, sintiéndose orgullosa de él, además pidiendo el apoyo para que pudieran conseguir el Jerseay original del equipo.

Más temprano que tarde, la publicación se volvió viral, tanto que la historia llegó a los ojos del equipo de los Alumni, quienes en gesto por el detalle, le dieron de regalo la camiseta al pequeño, junto con dulces y regalos para toda su clase.

Conforme la historia se extendió, la tienda de la universidad se unió al apoyo mostrado por el pequeño diseñador, haciendo su diseño en una playera oficial que, por tiempo limitado, sería el oficial.

Share in a Florida elementary student's Volunteer pride by wearing his design on your shirt too! Pre-order today for a late September expected delivery. A portion of proceeds from every shirt sold will be donated to @STOMPOutBullyng .https://t.co/NdnTtYREFL pic.twitter.com/OeTZvgC09Y

— VolShop (@UTVolShop) September 6, 2019