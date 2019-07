¡Frida Sofía va con todo en contra de su mamá!

Like

Ciudad de México. La controversia entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán no termina, y cada vez la situación se torna más tensa, pues salen a la luz más temas íntimos como el maltrato o las adicciones.

Esta vez, Frida Sofía no se quedó callada y volvió a desprestigiar a su madre durante una entrevista que le realizó el programa “Primer Impacto”.

En la entrevista en la que desmintió las declaraciones que su madre había hecho, en la que se le acusa de tener problemas de actitud y de drogadicción debido a un trastorno de personalidad y acuso a su madre de cometer actos ilegales.

La joven cantante declaró que la Guzmán ha cometido actos ilegales, pues ella no tiene el derecho de revelar información tan privada.

“Mi propia madre diciendo cosas, en primera… ni quiero tocar el tema, pero ¿Borderline?, im not”, dijo Frida.

También aseguró que solo aceptaría hablar con Alejandra Guzmán, solo si un profesional estaba presente y que ese mismo indicara en indicar que problemas tienen las dos, pero de no ser así prefería no hablarle. Asimismo, amenazó a su madre sosteniendo que era ilegal dar un diagnostico que no es verdadero.

Aquí te dejamos un adelanto de la entrevista.

Entérate más