VÍDEO: Policías agreden a balazos a tres vecinos y matan un perro

En otro video se observa al can muerto envuelto con una sábana por un joven que viste una playera blanca sin mangas

“No tengo conocimiento de ese caso en particular, he visto varios casos en las últimas semanas donde hemos estado, por instrucciones de la jefa de gobierno, sancionando de inmediato, mandando a asuntos internos y en los casos en los que así amerita, al Ministerio Público, insisto en que estos casos se siguen dando, nosotros hemos dicho que no vamos a tolerarlo y que va a haber consecuencias en cada uno de ellos”, declaró Orta Martínez.

El funcionario reiteró su invitación a la ciudadanía a denunciar este tipo de abusos policiales para poder llevar a cabo las investigaciones necesarias.