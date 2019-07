¡Ostia, tío! Joven español vive con un cristal en su cara ¡por un mes!

No cabe duda que el cuerpo humano es asombroso en ciertos momentos, como logra sobrevivir a traumatismos severos y, por ecos de la casualidad, muchas veces sin darnos cuenta. Esto le pasó a un Joven de 14 años, oriundo de Andalucía, España cuando vivió por un mes con un cristal en su cara, sin percatarse de ello.

Según el The Journal of Emergency Medicine. el joven se desmayó repentinamente y se clavó el objeto punzo-cortante en uno de sus pómulos. Al acudir al hospital, los médicos no se percataron de esto y suturaron la herida de un centímetro que presentaba en la mejilla. Al cabo de un mes, el paciente comenzó a presentar molestias al comer y abrir la mandíbula, por lo que tuvo que regresar nuevamente a observación.

En el Hospital Universitario Virgen del Rocío le hicieron una radiografía y una tomografía computarizada que reveló la existencia detrás de un pómulo de un objeto rectangular de unos 3,5 centímetros de longitud “que tenía forma de hoja de cuchillo”.

El caso, extremadamente raro debido a la protección natural con la que cuenta el pomulo, no llegó a mayores; se realizó una cirugía en la que se extirpó el objeto desde la mejilla del joven, quien pudo mover sin molestia la mandíbula y volver a su vida normal sin ningún percance hasta el momento.

Insisto, el cuerpo humano es asombroso.

