¡Ya disponible la nueva temporada de la Casa de Papel!

Ciudad de México. La banda de atracadores más famosa ha vuelto y esta vez viene con todo, pues ya esta disponible la tercera temporada de la Casa de Papel en Netflix.

La serie española ha tenido un gran éxito con sus temporadas pasadas, sin embargo esta promete ser aún mejor que las anteriores, pues después del mayor atraco en la historia, regresarán esta vez para salvar a uno de sus amigos (Rio) que fue capturado por la policía.

La sinopsis oficial dice que “Después de conseguir huir con los mil millones de euros de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, El Profesor recibe una llamada: uno de los miembros de la banda ha sido capturado. La única manera de rescatarlo, y de proteger el paradero secreto de los demás, es volver a reunirlos a todos para llevar a cabo un nuevo atraco, el atraco más grande jamás pensado”.

En esta nueva temporada veremos a Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (El Profesor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Río), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo) y Enrique Arce (Arturo).

Y bueno, necesitarán la ayuda de nuevos atracadores como Hovik Keuchkerian (Bogotá), Najwa Nimri (Alicia), Rodrigo de la Serna (El Ingeniero) y Fernando Cayo (Tamayo).

Los fans están tan emocionados por el estreno que la serie ya es Trending Topic en twitter, resultando una infinidad de memes, muy buenos por cierto.

Netflix: #LaCasaDePapel3 is available on Netflix

Us : pic.twitter.com/0BYBTQ1ApT

— AMS⚜️ (@mohsen_alsaifi) July 19, 2019