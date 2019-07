Despierta de un coma para enterarse que será padre

Tras un coma inducido, un hombre en Reino unido se entera que será padre nuevamente al despertar.

En marzo del 2018, Joseph Cullen se desmayo en su casa tras sufrir de síntomas parecidos al de una gripa. Cuando fue trasladado a un hospital en el municipio de Derby, Reino unido, su condición se deterioró rápidamente. Sin explicación aparente tomaron una muestra de su liquido espinal que, posteriormente de la inflamación en su cerebro y su parálisis de piernas, enviaron a Suecia y Estados Unidos, donde se determinó que padecía de encefalitis autoinmune.

