Palacio Nacional seguirá con puertas abiertas: AMLO

Al referirse al tema de próxima mudanza a Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que vivirá en un departamento muy reducido que existía desde la Presidencia de Felipe Calderón y no se restringirá la entrada a ninguna zona que siempre ha sido pública en el inmueble.

Durante la mañanera, el mandatario recalcó que no habrá modificaciones ni “espacios exclusivos” una vez que él y su familia se muden a Palacio Nacional.

Asimismo, López Obrador se mofó sobre las versiones en las que se advertía que se exterminarían a los gatos que vivían en el inmueble.

“Me río porque están hasta hablando de que vamos a desaparecer a los gatos del Palacio, no, no, no, nada de eso”, afirmó el mandatario.

Sobre el jardín, López obrador dijo “que se están cuidando los espacios, pero no para volverlos exclusivos”.

