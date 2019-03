La carta del perdón

Por: Alejandra Durán

A propósito de… la carta que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, envió a Felipe VI, Rey de España y al Papa Francisco para que pidieran disculpas por los agravios cometidos a los derechos humanos de los pueblos originarios durante la época de la Conquista ¿por qué está fuera de lugar su petición?

Esta petición por parte de AMLO ha sido apoyada por algunos y desaprobada por otros, los que apoyan la iniciativa hacen notar dentro de sus argumentos que naciones como Alemania han pedido disculpas por las violaciones a los derechos de otros pueblos o grupos de personas, así como que sería de gran ayuda para la “reconciliación” que pretende Andrés Manuel, para el año 2021. Pero si ya hay una Acuerdo de Amistad y Paz entre México y España, ¿para qué pedir en estos momentos que España se disculpe?

El 29 de diciembre de 1836 se firmó el Tratado de Santa María-Calatrava, éste es un Tratado Definitivo de Paz y Amistad que tiene el objetivo de reconocer la independencia de México ante la Corona Española y así poder establecer relaciones diplomáticas y comerciales, en este Tratado se acuerda:

“Habrá total olvido de lo pasado, y una amnistía general y completa para todos los Mexicanos y Españoles, sin excepción alguna (…) Y esta amnistía se estipula, y ha de darse por la Alta interposición de Su Magestad Católica, en prueba del deseo que la anima de que se cimenten sobre principios de justicia y beneficencia la estrecha amistad, paz y unión, que desde ahora en adelante, y para siempre, han de conservarse entre sus Súbditos y los Ciudadanos de la República Mexicana”.

Ante la petición de AMLO, el Rey Felipe VI dio un rotundo No, sin embargo aseguró que hay la disposición de seguir intensificando las relaciones de amistad y cooperación entre naciones.

Por su parte, según Reporte Índigo, el Papa Francisco, en una entrevista, reitera sus disculpas por los crímenes cometidos por la iglesia católica y reitera lo dicho por el Papa Juan Pablo II: “pido que la Iglesia se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos”.

AMLO en su mañanera desde Tijuana dijo que el tema de las cartas se exageró, ya que no se pidió una indemnización, solamente que se aclara el tema; será que el presidente no está enterado de que el tema fue aclarado hace 183 años, o será que es su necedad de regresar y regresar al País al pasado. ¿Por qué no se encarga de asuntos del presente? Como el incremento de violencia en el país en lo que va de su sexenio, de las muertes a periodistas, ya que habla de la total Libertad de expresión en México, del tema de migración, etcétera, etcétera, etcétera ¿Por qué no se encarga de figurar un camino para un fututo de bienestar en México?