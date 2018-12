Hace erupción volcán más alto y activo de Europa

La mañana de este lunes entró en erupción el volcán Etna, en Italia, ocasionando un terremoto de magnitud 3.3 y el cierre del aeropuerto de Catania en Sicilia.

“Debido a la erupción de #Etna desde hoy a las 2pm (24 de diciembre), el espacio aéreo de #Catania está cerrado”, tuiteó el aeropuerto.

🇬🇧🔴Due to the eruption of #Etna from today 2 p.m (december 24th) #Catania airspace is closed. From 2 p.m flights will not land in #CTAairport. For any information on individual flights, please contact your airline company pic.twitter.com/Z9O9fAuuN3

— Aeroporto di Catania (@CTAairport) 24 de diciembre de 2018