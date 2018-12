Néstor Rodulfo resultó todo un hallazgo

Después de terminar la serie Nicky Jam, sobre la vida del reguetonero puertorriqueño, Néstor Rodulfo tomó el primer avión para México, pues la producción de la telenovela Amar a muerte, de Televisa, le ofreció el papel de un mafioso que no tiene escrúpulos. En exclusiva para Grupo Cantón, el actor dio los detalles de su personaje.

“El Alacrán es un hombre que viene de una familia disfuncional, que nunca tuvo padre y desde niño salió a la calle a buscar la comida, pero desgraciadamente se juntó con puros maleantes y poco a poco se fue metiendo en la vida de los narcotraficantes, hasta llegar a ser la mano derecha de un mafioso empoderado. Es un tipo que no tiene escrúpulos y resuelve las cosas con mano dura. Estoy seguro que el público lo va a odiar, porque es un hombre demasiado cruel”.

El actor compartió que fue muy padre la forma en que lo buscaron para interpretar a El Alacrán; pues no tuvo tiempo ni de tomar vacaciones después de la serie:

“Ha sucedido de una forma muy mágica, yo me encontraba en Puerto Rico terminando la serie Nicky Jam, y me llamaron para que me viniera directamente a hacer el personaje de El Alacrán en la telenovela Amar a muerte. Desde que leí la historia me atrapó y estoy feliz de trabajar en México”, aseguró.