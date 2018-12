En nueva serie de Selena “no dirán la verdad”

Maya Zapata, quien personificó a Selena en la serie El secreto de Selena, aseguró que Netflix no dirá toda la verdad en la serie que está preparando sobre La reina del Tex Mex; así lo declaró para Grupo Cantón.

“No, por supuesto que no dirá toda verdad, cuando lo hace la gente que amó a ese ser; hay un inevitable romanticismo al hablar de esa persona a la que amas, y eso no quiere decir si está bien o mal. Tienen todo el derecho de hacer eso, claro que no va ser desde el mismo enfoque”, dijo. El secreto de Selena fue producida por Disney y Maya quedó muy satisfecha: “Eso es lo que queríamos hacer y es lo que yo quiero ver como espectadora; no quiero ver ídolos, sino gente real”, comentó.