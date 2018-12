Trump felicita a López Obrador por su “tremenda victoria política”

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes al presidente Andrés Manuel López Obrador, por su reciente toma de posesión del cargo, y aseguró que trabajarán juntos por muchos años.

En su Twitter, escribió: “Felicidades al recién investido presidente mexicano @lopezobrador_. Él tuvo una tremenda victoria política con el gran apoyo del pueblo mexicano. Vamos a trabajar bien juntos por muchos años”.

Congratulations to newly inaugurated Mexican President @lopezobrador_. He had a tremendous political victory with the great support of the Mexican People. We will work well together for many years to come!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018