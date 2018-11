Se disculpa migrante que dijo que frijoles eran comida ‘para cerdos’

La migrante centroamericana señaló que ella y su familia han comido frijoles y tortillas en diversas ocasiones.

Ciudad de México.- Arrepentida y al borde de las lágrimas, una señora que fue grabada señalando que a ella no le gustaban los frijoles y las tortillas, considerando que eran “comida para chanchos” (cerdos), pidió perdón por sus declaraciones.

La mujer señaló que un familiar le hizo saber que sus declaraciones se habían vuelto virales en redes y que sus dichos fueron utilizados por grupos xenófobos como argumento para sus manifestaciones anti inmigrantes en Tijuana.

“Estoy muy angustiada, quiero pedir perdón al pueblo mexicano” Ella es Miriam, la hondureña integrante de la caravana de migrantes que se hizo famosa decir que los frijoles y tortillas que les regalaban eran comida para cerdos. pic.twitter.com/QGvNncXqkM — Niño Triqui (@nino_triqui) November 21, 2018

“Todo mundo lo ha visto en redes sociales”, señaló sobre el video, agregando que sinceramente “pide perdón” a los mexicanos.

Incluso, explicó que uno de sus primos la increpó señalando que en su país también comió frijoles:

“Humildemente crié a mis hijos cuando no he tenido (comida) y si no he tenido, le he dado tortillas (a mis hijos)”, señaló la mujer.

“Yo les pido perdón de todo corazón (a los mexicanos)” insistió la mujer, señalando que su motivación para avanzar junto con la caravana migrante es que busca que operen a su hija, que padece de sordera.