AMLO revira a críticas del EZLN sobre Tren Maya: no tienen información

El presidente de México respondió a las críticas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sobre el Tren Maya

México.- Esta mañana Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, respondió a las críticas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sobre el Tren Maya y consideró que no tienen toda la información.

AMLO dijo: “Les diría que no tienen toda la información, no se va a afectar a las comunidades indígenas en nada, al contrario, se está beneficiando a los pueblos indígenas como nunca se ha hecho, antes se respetaba, se admiraba al indígena muerto, incluso hasta se les utilizaba en lo político, en lo ideológico y no se hacia nada por el indígena vivo que padece de pobreza y de marginación, ahora puedo decir que los indígenas están recibiendo apoyos como nunca”.

Luego de que el EZLN reiteró su rechazo del proyecto de infraestructura, AMLO aseguró que con la construcción no se afectará a las comunidades indígenas, sino que se trata de un proyecto que beneficiará a este sector, además aseguró que actualmente también gozan de programas sociales para las comunidades originarias.

Cabe destacar que el pasado 1 de enero, el Ejército Zapatista cumplió 26 años de su alzamiento, y aprovecharon la conmemoración para denunciar la supuesta simulación en las consultas ciudadanas realizadas por el Gobierno de México por el Tren Maya