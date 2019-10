AMLO confirma que sí estuvo en casa de Rosario Robles

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sí conoce y visitó la casa de Rosario Robles, tal como la exsecretaria de Estado dio a conocer mediante una carta enviada a la FGR, en la que afirma no haber mentido en su dirección.

“Sí es cierto, yo estuve una vez en la casa de Rosario Robles, no sé si una o dos veces, ya no recuerdo, fue hace muchos años, no sé también si sea la misma casa. Es por Santo Domingo, por donde yo vivía también por Copilco, en Coyoacán”, reconoció.

Pese a eso, el tabasqueño dijo desconocer si las escrituras de la residencia se encuentran a nombre de la extitular de Sedesol y Sedatu, hoy presa en el penal de Santa Martha Acatitla por presunto desvío de recursos.

En la misiva enviada ayer al titular de la Fiscalía General de la República, (FGR), Alejandro Gertz Manero, la exfuncionaria asegura que no ha mentido en su domicilio y que no ha presentado documentos falsos sobre el mismo; pese a que la fiscalía afirmó que no fue encontrada en dicha dirección y que registró otra ubicación en la alcaldía Miguel Hidalgo al tramitar una licencia de conducir.

“Jamás he mentido sobre mi domicilio. Con documentos fehacientes y testimonios he acreditado que vivo en las Flores 91 Casa 9, Los Reyes, Coyoacán. Por si fuera poco, esa casa la conoce y ha estado en ella el hoy Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador…”, afirmó en el documento escrito a puño y letra desde el penal donde se encuentra recluida.

Ayer, el juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ratificó la prisión preventiva contra Rosario Robles, en el proceso penal que se le sigue por el presunto desvío de cinco mil millones de pesos de las dependencias que tuvo a su cargo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La justificación fue al menos tres mentiras de la defensa durante la audiencia de agosto: sobre el domicilio de la exfuncionaria, sobre los motivos de su viaje a Costa Rica y sobre los ingresos de Robles Berlanga.

Además, ratificó un alto riesgo de fuga, por lo que no existe una medida cautelar diferente a la prisión preventiva que garantice que Rosario Robles comparezca a todo el proceso, detalló el juzgador.

Con información de Eje Central