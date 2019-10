Semblanza de García Harfuch, nuevo titular de la SSC

El Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer la experiencia en material de seguridad pública de quién será el nuevo titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana.

Omar Hamid García Harfuch es licenciado en Derecho y Seguridad Pública por la Universidad Continental y licenciado en Seguridad Publica por la Universidad del Valle de México.

Ingresó a la policía Federal en 2008, donde fue Coordinador Estatal de Guerrero; estuvo asignado a la División de Gendarmería para apoyar en el diseño del despliegue de dicha área y la puesta en marcha de sus operaciones; asumió el cargo de Titular de la División de Investigación de la Policía Federal y fue titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República.

Tiene estudios acreditados en el extranjero, tales como: curso para Comandantes de Unidades Antidrogas, impartido por la Administración para el Control de Drogas (DEA); diplomados Senior Executive in National and International Security, por la Universidad de Harvard; Planificación de Operaciones Especiales, en la Embajada de Estados Unidos; seminario para el Desarrollo de Ejecutivos – Agente del Orden del Gobierno de la República Mexicana, por la Academia Nacional de Federal Bureau of Investigation (FBI); y curso Avanzado de Antipandillas, en la International Law de la Enforcement Academy.

Asimismo, García Harfuch fue condecorado en dos ocasiones por la Policía Federal, la primera en el año 2012, al Mérito Policial Segunda Clase y en 2014 al Mérito Policial Primera Clase, ambas por su participación en acciones y resultados sobresalientes. Cabe destacar que la experiencia profesional de Omar García se remonta a septiembre de 2008 cuando ingresa a la Policía Federal donde durante nueve años fue consolidando su carrera primero como Jefe de Departamento, Subdirector de Área, Director de Área, Director General, Coordinador Estatal de la Policía Federal, hasta llegar a ocupar el cargo de Jefe de División de Investigación.

Se desempeñó como Jefe General de la Policía de Investigación y Coordinador de Inteligencia del Gabinete de Gobierno y Seguridad.

También te puede interesar: