Si no se hubieran robado elección de 2006 no estaría así el país: AMLO

‘Y no hubiese habido la violencia que hasta este día seguimos padeciendo”, añadió el presidente de México.

México.- Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que si no se hubieran robado la elección del 2006 no estaría así el país.

En conferencia de presa desde Palacio Nacional, el político tabasqueño dijo que “si no se hubiesen robado la elección del 2006, no estaría así el país y no hubiese habido la violencia que hasta este día seguimos padeciendo”, apuntó.

Agregó que la estrategia de declarar la guerra al narcotráfico fue un absurdo, fue un acto irresponsable e irracional.

“Se puso en riesgo la imagen de dos instituciones que son fundamentales en el Estado, la secretaría de Defensa y de Marina, porque ellos recibieron las órdenes de la autoridad civil para ir a los enfrentamientos”, subrayó.