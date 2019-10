Obrador insiste en quitar examen de ingreso en prepa y universidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que se eliminen los exámenes de ingreso a las universidades, esto, luego que se le preguntó que los aspirantes a la Rectoría de la UNAM, coinciden en no quitarlos.

Agrego que durante el periodo neoliberal se utilizó como pretexto que los jóvenes no pasaban el examen de admisión y se les rechazaba, pero era una mentira debido a que no había espacios porque las instituciones no tenían presupuesto pues se quería privatizar la educación.