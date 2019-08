AMLO pide aplausos para la oposición. Se portan muy bien

Por: Omar Aguilar

México.- Dejó el discurso sobre salud para la parte final. En el segundo de tres eventos masivos de este viernes, el Presidente de México efusivamente pidió un aplauso que duró 10 segundos para sus adversarios, la llamada oposición.

Ante integrantes de su gabinete, del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro y unas dos mil personas, Andrés Manuel López Obrador se dirigió a los llamados conservadores.

Les dijo que se han portado muy bien y eso es bueno porque critican pero dentro de una democracia que confirma que no es como una dictadura donde no se permiten los cuestionamientos.

“Y eso también se los tengo que reconocer a nuestros adversarios porque se han portado muy bien. No nos están viendo como enemigos, no nos ven como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer.

“Un aplauso a los opositores, a los adversarios, y tiene que ser así. Tiene que haber oposición a la democracia. En una dictadura hay pensamiento único nadie me habla nadie critica nadie cuestiona, nadie protesta nadie”, apuntó.

Y fue más allá. El político tabasqueño señaló que este gobierno es una auténtica democracia, no una dictadura.

Y en este punto, dijo que aunque las condiciones le son favorables no se va a quedar, no se va a reelegir.

“La democracia, pluralidad y diversidad y libertades para establecer una dictadura, crear entre todos una auténtica democracia para establecer una auténtica democracia que nos hace falta. No es una dictadura y que quede muy claro yo aunque las circunstancias se presenten favorables yo no voy a reelegirme, yo soy partidario del sufragio efectivo no reelección nada mas mi tiempo”.

En su discurso, donde el primer mandatario explicó su forma de trabajar, presumió en que le tocó a ellos, su grupo, dejar el inmovilismo y encabezar la transformación del país.

“Debemos de sentirnos dichosos porque nos tocó vivir estos momentos de transformación. Hay veces que pasa el tiempo, transcurre en años, décadas, siglos y no pasa nada, no se mueve nada todo es quietud inmovilismo. Y a nosotros nos toca estar en la cresta de una ola de transformación”.

Al final, el presidente reiteró su decisión de invertir 40 mil millones de pesos para modernizar todo el sector salud del país.

Oag