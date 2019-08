¡Resurge la polémica entrevista de Roberto Madrazo!

Vuelve a ser viral la entrevista con Roberto Madrazo sobre las elecciones de 2006.

Ciudad de México. Después de que el periodista, Jenaro Villamil retuiteará la entrevista que le hicieron al político Roberto Madrazo, surgió de nuevo la controversia por sus declaraciones sobre las elecciones de 2006.

Recordemos la polémica que existió entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, al salir a la luz una entrevista al ex candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo, donde declara que López Obrador tenía ventaja sobre Calderón en las elecciones del 2006.

Estas declaraciones las hizo para Telereportaje, en donde Madrazo recuerda que el ex presidente Calderón le pidió firmar las actas en su poder para respaldar su triunfo, pero según el ex candidato, no aceptó por ser algo incorrecto, y comentó que no presentó sus actas cuando López Obrador denunció el fraude electoral, porque no era “su lucha”.

“En mis actas, @lopezobrador_ estaba arriba de @FelipeCalderon en 2006”, afirma Roberto Madrazo, ex candidato presidencial del PRI ese año. https://t.co/E8SeAigc52 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 2, 2019

“En mis actas, Andrés estaba arriba de Calderón. En mis actas, en las del PRI no lo sé. La tendencia es que iba arriba. Me faltaban casillas en zonas muy panistas, por ejemplo en León”, declaró.

Y ahora, tras la conferencia matutina del jueves, López Obrador comentó que las elecciones de 2006 fueron un fraude, por lo que Calderón compartió por medio de Twitter un audio donde una encuestadora de nombre Ana Covarrubias reitera que el ganador de las elecciones fue Felipe Calderón diciendo que se haga responsable de su gobierno.

