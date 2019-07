¡Michelle Obama pone en su lugar a Trump!

Estados Unidos. Michelle Obama se ha caracterizado por ser una mujer ejemplar, pues en esta ocasión honró a un equipo de baile de Baltimore el sábado pasado, mismo día que Donald Trump, atacó a un legislador afroestadounidense y mencionará que su distrito en Baltimore es “un desorden repugnante, infestado de ratas y roedores”.

“En el Día Nacional de la Danza, aclamo a las Lethal Ladies, un equipo de Step de Baltimore a quienes vi actuar en 2017. Estoy muy orgullosa de ustedes… ¡y de todos los que están bailando hoy!”, escribió.

On #NationalDanceDay, I'm shouting out the Lethal Ladies, a Baltimore STEP team who I saw perform back in 2017. I’m so proud of you all—and everyone who’s dancing today! pic.twitter.com/U15Be9wSMs

— Michelle Obama (@MichelleObama) July 27, 2019