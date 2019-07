Rosario Robles solicita amparo contra cualquier orden de aprehensión

La ex secretaria de Desarrollo Social solicitó un amparo por la violación a sus derechos humanos por no dejarla ejercer una defensa adecuada.

México.- Julio Hernández, abogado de Rosario Robles, promovió este martes un juicio de amparo en el que acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de no respetar el debido proceso ni el derecho de defensa de su clienta por lo que pidió que se suspenda cualquier orden de detención.

“En la Fiscalía General de la República prefirieron llevar el caso como en un juicio de la Edad Media en la Inquisición, en donde jueces encapuchados decidían a quien en metían a la hoguera en leña verde, sin que mediara un juicio justo.

“Hasta este momento no hemos sido llamados a un juicio, ni hemos sido oídos ni vencidos en un proceso legalmente establecido, de manera que hay una actuación arbitraria y por supuesto violatoria de los derechos humanos de mi clienta y del debido proceso”, dijo Hernández a El Financiero.

Señaló que él y su clienta se enteraron del caso por los medios de comunicación y luego de ello, acudió a la FGR para ser enterado de las acusaciones que se le imputan, pero nuevamente se le negó toda información con el argumento de que el caso ya está judicializado.

“Se nos ha negado el derecho de audiencia, el derecho de defensa ha sido negatorio, no hemos podido ofrecer pruebas de su inocencia, no hemos podido declarar hasta este momento y, aunque no lo creas, no sé cuáles son los hechos materia de la imputación de Rosario Robles”.

“Por ello, acudimos ante un juez federal en demanda de garantías en un juicio de amparo haciéndole saber todas estas violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de Rosario Robles y pediremos a este juez federal que tome cartas en el asunto”, puntualizó.

Refirió que, aunque existe la posibilidad de que Rosario Robles sea detenida el 8 de agosto próximo, cuando acuda a comparecer ante el juez, él espera que no ocurra.

“Yo espero que no sea detenida, si en este mundo del Derecho todavía existen las garantías y con el amparo, yo creo que no podría ser detenida porque eso sería todavía una violación más grande y flagrante a sus derechos humanos y no creo que de esa manera pudiera actuar la Fiscalía”.

En las próximas horas se sabrá si el juicio de amparo es aceptado, a que juzgado se asigna y si se concede algún tipo de suspensión.