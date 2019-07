“64% de la población rechazaría una ampliación de mandato de AMLO”: GCE

De acuerdo al Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) si el presidente Andrés Manuel López Obrador quisiera ampliar su mandato, esto sería rechazado por el 64% de los ciudadanos.

Dicha pregunta surge luego de que el congreso de Baja California votara a favor de extender el periodo de gobernación de 2 a 5 años, situación a la que están en contra 67.7% de los mexicanos.

En tanto, un 28% de los encuestados contestó que estaría a favor de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), extendiera su tiempo como Presidente de México.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, el pasado 15 de Marzo dijo que no pensaba en reelegirse y que en 2024 terminaría su sexenio.

Esto surgió porque durante la discusión de las iniciativas de reforma en materia de revocación de mandato y consulta popular, impulsadas por el propio tabasqueño, la oposición dijo que con eso se abría el camino para su reelección.

“No voy a reelegirme, firmado, tengo palabra, el objetivo más importante es mi honestidad. Voy a decir que soy partidario de la democracia que estoy de acuerdo con la máxima de: ‘sufragio efectivo, no reelección’..Soy maderista (Francisco I. Madero), no soy un ambicioso vulgar, que a finales de 2024 termino mi mandato”, aclaró AMLO.

Sin embargo, las dudas de la oposición aparecieron después de que recientemente, el Congreso de Baja California avaló la reforma que extiende de dos a cinco años el mandato del morenista Jaime Bonilla, próximo gobernador de la entidad.

Ante esto, el pasado 25 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ante notario público el documento por el que se compromete a no reelegirse.

Indicó que su compromiso es la no reelección y la no corrupción, por lo que para la tranquilidad de los conservadores, en eso no hay cambio: “es sufragio efectivo no reelección y no corrupción”.

“No solo estoy en contra de la reelección, sino que estoy proponiendo la revocación de mandato, eso, si hace falta también se certificará ante notario público”, indicó.

Al respecto, acusó que los conservadores no han querido aprobar la iniciativa de revocación de mandato que él envió al Congreso, así como la referente a la eliminación de fuero al presidente y a funcionarios públicos, y la de reforma al artículo 35 constitucional para facilitar la celebración de consultas ciudadanas, por lo que confió en que pronto las avalen.

“Voy a durar el tiempo que el pueblo quiera, no me voy a aferrar a la Presidencia (de la República)”, finalizó AMLO.