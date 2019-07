Reto viral pone a prueba tu detección de color

Somos fans de las ilusiones ópticas que ponen a prueba lo que conocíamos de la realidad. Desde el más viral de todos, donde tenías que decir si un vestido era blanco con dorado o azul con dorado, los debates frente a estos retos visuales nos han puesto en contra unos de otros, pero nos han hecho percatar de qué tan diferente ven las personas a nuestro alrededor.

En esta ocasión, una instantánea que a simple vista se ve de colores pero que al acercarse uno se percata que es blanco y negro, ha puesto a todos los usuarios a desafiar su vista.

This is a black and white photograph. Only the lines have colour.

What you “see” is what your 🧠 predicts the reality to be, given the imperfect information it gets. pic.twitter.com/gwttlcC2Zw

— Lionel Page (@page_eco) July 27, 2019