Conductora de Televisa Deportes es víctima de la delincuencia

México.- Zury Espino denunció en Facebook que la noche del 22 de julio fue asaltada a las afueras de una taquería. El robo a la conductora de Televisa Deportes ocurrió cuando bajó de su camioneta para pedir una orden de tacos. Al momento del crimen estaba acompañada por su madre.

Los asaltantes destrozaron su vehículo pues para robar su bolsa rompieron los cristales. En su bolsa, detalló a través del video publicado, portaba documentos importantes como su visa de trabajo y el documento que acredita su residencia legal en Estados Unidos, donde también trabaja.

"Me bajé súper rápido por unos tacos, y en eso un tipo se acercó y me quebró el vidrio de la camioneta", dijo llorando la conductora de Televisa Deportes en #CiudadJuárez

El robo a la conductora ocurrió en la calle Ortiz Rubio de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Zury estaba tan desesperada y preocupada por recuperar sus documentos, que durante la grabación dijo que no levantaría cargos si le devuelven sus cosas. Por medio de su publicación suplicó al ladrón o a quien las encuentre dejar su bolsa en las oficinas de Televisa o Radio Formula en Chihuahua.

“Me acaban de robar y traigo papeles muy importantes en mi bolsa. Traigo mi visa, cosas de mi trabajo muy importantes. La persona que me robó sólo le pido que me entregue mis cosas. No voy a levantar ni cargos, sólo necesito que la persona que me robó me haga llegar mis cosas. Necesito mi residencia, ahí la traigo. Me robaron la bolsa de mi mamá, ahí traigo mi cartera, traigo cosas muy importantes”.

Aseguró que no se levantara la denuncia correspondiente contra la persona que se llevó sus pertenencias, incluso, pidió que quien se haya llevado las cosas las devuelva en la entrada de las instalaciones de Televisa Deportes o Radio Fórmula, done ella trabaja.

“Juro que no voy a levantar ni cargos ni nada, lo único que necesito es que la persona que me robó es que me haga llegar mi bolsa (…) no me interesa meter a nadie a la cárcel, lo que me interesa es mi residencia que me costó mucho trabajo. En realidad no valió la pena robarlo porque en la cartera no traía dinero”, añadió.

Con información de Diario de Morelos