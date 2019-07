Explota planta de gas en China y deja al menos 2 muertos

China. China es uno de los países más importantes en el sector industrial, y frecuentemente ocurren diferentes explosiones en las fábricas, pues el día de hoy se registró una fuerte explosión en una planta de gas, causando serios daños materiales.

Según informes de un medio de comunicación estatal, la detonación fue tan grande que alcanzo a romper vidrios en un radio de 3 km, dejando al menos dos muertos, 18 heridos y 12 desaparecidos.

Algunos videos de la explosión fueron difundidos en redes sociales, en los que se aprecia la enorme columna de humo gris y denso que rodea el edificio.

Recordemos que este tipo de incidentes suelen ocurrir con frecuencia en el país asiático, y en 2015 un almacén de productos químicos ubicado en Tianjin detonó dejando al menos 165 víctimas mortales, además de daños en la zona y múltiples heridos, registrada como una de las mayores explosiones en China.

China: An explosion on Friday hit a gasification plant in Sanmenxia, Henan Province, central China. No casualties have been reported yet https://t.co/43AoW7zPC1 pic.twitter.com/onYz5ptYdj

— Liveuamap (@Liveuamap) July 19, 2019