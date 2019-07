“Calidad y cobertura, fundamentales en educación”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante el periodo neoliberal hubo toda una “embestida” en contra de la educación pública en México, sin embargo sonó la campana y ya no es lo mismo, por lo que en su gobierno impulsará un modelo que privilegie la cobertura y la calidad.

Señaló que en dicho periodo, los organismos financieros internacionales dieron la orden de que lo fundamental era la calidad de la enseñanza y lo usaron de excusa para no invertir en educación pública.

“Esa política no la vamos a seguir, eso no va a continuar, sí nos importa la calidad, pero importa también la cobertura, que la educación sea un derecho no un privilegio”, señaló el mandatario.

López Obrador aseveró que el propósito de esa política era alentar la educación privada, por lo que creció la matrícula de escuelas privadas, más que la de escuelas públicas, y acusó que se uso la excelencia como excusa para no invertir en la escuela pública.