Afirman que ex presidentes no tienen que ver en Caja Libertad

El diario Eje Central, que dirige el periodista Raymundo Riva Palacio, señaló que se han señalado erróneamente a distintos personajes como dueños de la empresa Liberatad Servicios Financieros tiene otros dueños.

En un artículo denominado “Acusaciones sin gasolina” informan que los señalamientos contra los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto “nunca se podrán probar por una razón: no son ciertos”.

“Dicen los que saben que esa parte del expediente sólo fue para inflar el tema, porque los señalamientos nunca se podrán probar por una razón: no son ciertos”, se lee al final del artículo.

La semana pasada se giró orden de aprehensión contra el abogado Juan Collado, quien se desligó como presidente de dicha Caja. Tras la detención se esparcieron distintos nombres de gente de la política.

“La orden de aprehensión en contra del abogado Juan Collado y cuatro personas más por un litigio inmobiliario de 2013 se esparció rápido con la aparición de los nombres de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto como “verdaderos” dueños de la empresa Libertad Servicios Financieros, en cuyo paquete se metió al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y al coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Kuri”, se lee.