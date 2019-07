Más investigaciones contra ex funcionarios de la administración pasada: Sheinbaum

México.- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en todas las Secretarías existieron irregularidades en el manejo de recursos financieros por la administración pasada en los últimos años, por lo que hay investigaciones.

Después de la detención de tres ex funcionarios públicos ligados al ex subsecretario de administración y capital humano, Miguel Ángel Vásquez Reyes, por corrupción contra la hacienda pública por más de 190 millones de pesos, la gobernante capitalina dio a conocer que las investigaciones contra más ex funcionarios de la pasada administración, continúan por la Contraloría General y la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, pero por la importancia de los hechos, dijo, no se pueden hacer públicos, para no entorpecer las investigaciones.

Citó por ejemplo que en el caso de la venta de de medicinas y comisiones sindicales en el sector salud no han culminado, por lo que la PJG realiza las investigaciones pertinentes.