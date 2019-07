Presentan al ‘desconocido HH’

Madrid, España.- Un día después de que Héctor Herrera aprobó satisfactoriamente los exámenes médicos de rigor, éste fue presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid, club al que llega prácticamente gratis.

Y, el ‘desconocido’, como lo etiquetó algún sector de la prensa de la capital española, dijo tener el nivel para pelear por un puesto en la cintura rojiblanca con Koke y Saúl

Respecto a su negativa por no asistir a la Copa Oro con la Selección Nacional, HH ratificó que fue la decisión más acertada pensando en su futuro, y que esto mismo le informó al técnico del Tricolor.

“La decisión que yo tomé por no ir a la Selección la tomé porque creí que era lo mejor para mi carrera, futuro y familia. Obviamente que a cualquier jugador le gustaría estar con su Selección no sólo en una Final. Creo que he tomado la mejor decisión y se lo he transmitido al profe Gerardo Martino, y creo que era lo mejor para mí y estoy contento de estar acá”.