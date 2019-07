Ofrece AMLO revisar situación laboral en Canal 11

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer la situación laboral que prevalece en Canal 11, donde más de 50 empleados han sido despedidos sin cumplir con la Legislación laboralista.

“No sé lo que está sucediendo”, dijo López Obrador a pregunta expresa sobre el tema, del que previamente había expuesto:

“Hay que ver qué ocurre. El que está ahí es un profesional. Yo le pedí que nos ayudara en el Canal 11, era senador (José Antonio Álvarez Lima). Estaba muy tranquilo ahí, ya no es el tiempo de antes; ahora los senadores a veces ni duermen… ayer, antier. Pero ya fue gobernador, ya estuvo en el Canal 11, es un profesional, le tengo toda la confianza”, aseveró el primer mandatario.

Al filo de las 06:00 horas, unos 30 trabajadores de Canal 11 protestaron en las puertas de Palacio Nacional para exigir justicia laboral.

LA CARTA

Entregaron una carta al presidente López Obrador, que se reproduce íntegra a continuación:

“Como está ocurriendo en gran número de dependencias del sector público, Canal Once acaba de despedir aproximadamente a cincuenta trabajadores. Y como también ha ocurrido en las otras dependencias, el despido se hizo de la manera más arbitraria, sin el más elemental cuidado de las formas exigibles en el trato a personas, a seres humanos que, por si fuera poco, habíamos laborado durante años en el Canal Once, algunos con una antigüedad promedio de veinte años. Sin previo aviso, como si fuéramos delincuentes, ese mismo día se inhabilitaron nuestras computadoras y posteriormente se nos comunicó que nuestro contrato de trabajo había terminado. En despótica violación de nuestra dignidad humana y de nuestros derechos laborales, sin importar la antigüedad de cada trabajador, se nos asignó de manera general una quincena de salario como irrisoria compensación por los años laborados.

“Cuesta trabajo entender que acciones como esta, llevadas a cabo en prácticamente todo el sector público, se hagan al amparo de un gobierno que reiteradamente ha proclamado su propósito de elevar el nivel de vida de las mayorías trabajadoras, así como su indeclinable voluntad de respetar los derechos humanos y laborales de los mexicanos. ¿Por qué entonces ese inhumano desprecio por el destino de miles de trabajadores del sector público que son lanzados a la calle sin indemnización, sin ofrecerles ninguna alternativa de empleo? Vamos, ni siquiera un trato humano a la hora de echarlos a la calle como viles desechos y víctimas de la así llamada Cuarta Transformación.

“Y lo peor de todo es que, al amparo de ese brutal empeño de adelgazamiento de la burocracia se están produciendo fenómenos de simulación y de oportunismo como en el Canal Once, donde algunos de los trabajadores despedidos están siendo sustituidos por recomendados y amigos del director, José Antonio Álvarez Lima y de su mano derecha, Diana Esperanza Constable Thompson, y que en la mayoría de los casos no cuentan con los conocimientos ni la capacitación para desempeñar esas labores y además, con sueldos altos. Esto contradice lo afirmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de no permitir el influyentismo, el amiguismo y el nepotismo.

“José Antonio Álvarez Lima, el nuevo director, nunca se presentó como tal ante los trabajadores; lo conocimos porque lo veíamos caminar por los pasillos, lo cual es una muestra flagrante de indiferencia hacia la comunidad del Once. ¿Cuándo dejarán estos funcionarios públicos de comportarse como seres superiores, sobre todo, en una institución tan modesta y noble como lo es el Canal Once? Así, ¿cómo puede emprenderse la construcción de un nuevo proyecto televisivo? ¿Cómo concretar en los hechos el tan cacareado eslogan del Canal, “orgullosamente politécnico”, cuando a los trabajadores se les trata como máquinas y las relaciones humanas y laborales naufragan “en las heladas aguas del cálculo egoísta”?

“¿Por qué el desprecio a los procesos internos de trabajo que han garantizado a través del tiempo, el nivel de calidad de los programas producidos por el Canal Once? ¿Cuál será la suerte de esta emisora, cuando se afirma que no hay presupuesto para producir nada en lo que resta del 2019? ¿Qué pasó con el presupuesto asignado para 2019 a esta institución?

“Por nuestra parte, exigimos que Jenaro Villamil, Presidente del Sistema Público de Radiodifusión, Mario Alberto Rodríguez Casas, Director del Instituto Politécnico Nacional o, en su defecto, Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública, o José Antonio Cruz Álvarez Lima, Director del Canal Once tome conocimiento de nuestro caso y nos ofrezca una solución que reivindique nuestros derechos laborales”, concluye la misiva.