En riesgo, 80 mil millones de dólares del erario: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se acordó una pausa legal y se estableció una mesa de negociaciones entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las empresas que poseen los contratos de gasoductos, y que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha considerado como leoninos en contra del erario.

De seguir estos convenios como se firmaron, el erario tendría que hacer un desembolso de 80 mil millones de dólares, lo que equivale a 1 billón 600 mil millones de pesos, y repercutiría en el alza a las tarifas de luz para los ciudadanos.

“El que sigamos procedimientos (de diálogo) no significa que se tolere la corrupción. En el caso de los gasoductos estamos buscando que se llegue a un acuerdo, porque es mejor llegar a un acuerdo que irnos a un pleito que nos puede llevar mucho tiempo”, sostuvo López Obrador en su conferencia de prensa mañanera.

Añadió que, de cualquier manera, si no hay el acuerdo, queda la vía legal. “Podemos continuar con lo que ya se inició (del arbitraje en tribunales internacionales), porque ya hay medidas que llaman los abogados cautelares, de las dos partes, tanto de las empresas como del gobierno”.

Sin embargo, ante la intervención de líderes de grupos empresariales, se inició el proceso de diálogo que refirió López Obrador.

“Me pidieron que desean ayudar para encontrar un acuerdo entre el gobierno y las empresas de los gasoductos, nosotros aceptamos esa propuesta; me la hicieron ayer, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, (CCE), Carlos Salazar y Antonio del Valle, del Consejo Mexicano de Negocios”.

López Obrador añadió que ya giró instrucciones a Manuel Bartlett, titular de la CFE, para que haya una especie de tregua, en el proceso judicial sin que nadie pierda sus derechos para que se busque un acuerdo.

Estos contratos, de no modificarse, implican un monto de alrededor de 80 mil millones de dólares. “Si se aceptan como están originalmente suscritos los contratos, implicaría pagar tarifas muy altas y estoy hablando de la CFE, que ese gas se utilizaría para la generación de energía eléctrica y si son caras las tarifas implicaría aumentar los costos de la energía eléctrica. Por eso no es cualquier asunto”, comentó López Obrador.

Los negociadores serán los propios empresarios Salazar y Del Valle, por la iniciativa privada, y por el gobierno Bartlett y Alejandro Esquer, secretario particular del presidente López Obrador.