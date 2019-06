Fuchi… hasta guácala a los corruptos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en su administración no se tolerará la corrupción y aseguró que se puede erradicar éste flagelo perdonando a la Mafia del Poder .

“Claro que sí, claro, ¿Por qué no?, si hay una circunstancia nueva, si ya no tienen posibilidades de robar y además son mal vistos”, explicó.

Durante la conferencia de prensa mañanera, el mandatario señaló que en el pasado “la corrupción era un ejemplo a seguir, era un tonto el que llegaba a su cargo público y no se aprovechaba”.

Recordó que antes se aplicaba el famoso lema de “el que no transa no avanza”, sin embargo, aseguró que dicha situación está cambiando y que hay una nueva realidad.

“Mejor heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra; un cambio de mentalidad. Justicia también es evitar abusos y hechos de corrupción”, apuntó.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo reiteró que busca que la corrupción sea algo mal visto, que quede estigmatizado.

“Ora sí que fuchi, hasta guácala, cuando se tenga conocimiento de un corrupto. Y esto es parte del cambio”, señaló el mandatario.

Finalmente, López Obrador señaló que este cambio será parecido al incremento de la conciencia ecológica en donde los que antes se comían a las tortugas y ahora los hijos y nietos ponen en su lugar a quienes realizaban ésta práctica porque hay una nueva mentalidad.

Frase destacada:

“Ora sí que fuchi, hasta guácala, cuando se tenga conocimiento de un corrupto. Y esto es parte del cambio”