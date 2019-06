Asaltan con pistola en mano a participante de Enamorándonos

México.- La guapa Christian Medina participante del programa Enamorándonos, el pasado jueves fue asaltada saliendo del programa por parte de un sujeto quien le puso una pistola en el estómago, para arrebatarle su reloj “Rolex”.

“Paso el jueves saliendo del programa, me crucé a el restaurante que está enfrente del canal Toks, donde tomo clases de inglés particulares y estando con mi profesor, llegó un chavo de la nada y me dijo “no grites” se abre la sudadera y tenia en ella una pistola que me puso en el pecho, no me quitó el celular, no me quitó el bolsó, sólo me pidió el reloj que era un Rolex, el cual me costó 180 mil pesos, de la nada me lo quita y se va muy tranquilo, amenazándome que si hacía algo me mataba”.

La veracruzana inmediatamente trató de buscar ayuda por parte de la seguridad del restaurante, pero no contó con el apoyo necesario.

“Mi maestro ni se dio cuenta, creyó que era un fan, pero no fue de todo bien, pedí la cámaras y se negaron a darle el material, me pidieron que para tenerlas tenía que llevar mi demanda, pero de nada sirve demandar porque jamás me darán ese reloj, insisto estamos hartos de esta situación que se vive en México… Justicia para vivir con paz!.