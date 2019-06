¿Cómo puedes demandar a un hotel y caer mal parado en el proceso?

Muchas veces somos propensos a ser victimas de algún accidente dentro de un lugar paradisíaco, es entonces que las vacaciones soñadas se tornan en un martirio, más si te trata de recuperar algo de lo ya perdido como es el tiempo o dinero en atenciones médicas en una demanda contra el establecimiento. En este caso, un turista británico que se hospedó en un hotel en la localidad de Magaluf en la isla de Mallorca en España, intentó demandar al lugar por sufrir un supuesto accidente en la piscina.

Con una clavícula y varias costillas rotas por un resbalón en la piscina, el joven, cuya identidad no fue revelada, demandó al hotel para que se hiciera cargo de los gastos médicos generados a raíz del accidente,: una suma de 33 mil euros.

El hotel, evidentemente, quiso comprobar los hechos, llamó a su aseguradora e inició una investigación para verificar la versión del turista. Mas temprano que tarde, la investigación dio resultados y se comprobó la sospecha: en redes sociales se subió un video en donde el joven intentó una maniobra desde la barandilla del hotel para aterrizar en un árbol. Al parecer, el alto costos de sus heridas hizo que el turista británico decidiera tramar una trampa para solventar los costos con el seguro del hotel.

