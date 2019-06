Galería: Se estrella helicóptero contra edificio en NY

Estados Unidos.- Un helicóptero se estrelló este lunes contra un rascacielos en Manhattan, con saldo de una persona fallecida, hasta el momento, informaron los bomberos de Nueva York en su cuenta Twitter y la televisión local.

Estas son algunas de las imágenes y videos difundidas en redes sociales:

I have been briefed on the helicopter crash in New York City. Phenomenal job by our GREAT First Responders who are currently on the scene. THANK YOU for all you do 24/7/365! The Trump Administration stands ready should you need anything at all.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 10, 2019