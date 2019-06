El respaldo del PRI a la Unidad Nacional no es incondicional

Por: Omar Aguilar

México.- La dirigencia nacional del PRI respalda al gobierno en su negociación con Estados Unidos: es momento de anteponer los intereses nacionales sobre cualquier otro punto de vista.

A nombre del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu y Arturo Zamora Jiménez, advirtieron que el respaldo expresado, no puede ser incondicional.

En un comunicado, el tricolor exige transparencia por parte del gobierno mexicano sobre la estrategia integral que se está planteando para resolver esta crisis con dos vertientes distintas: la comercial y la migratoria.

Asimismo, considera que los ciudadanos deben conocer las líneas de acción que seguirá la red consular mexicana, la más grande que un país tenga en un territorio extranjero, para proteger a los migrantes y consolidar alianzas con actores que permitan fortalecer el cabildeo en favor de México desde lo local, y no solo desde Washington, D.C.

El priismo nacional propone que el gobierno mexicano desarrolle un paquete de represalias comerciales retaliatorias, que muestren, en caso necesario, la disposición de México a defender sus intereses.

Pide que el Estado mexicano fortalezca sus capacidades, instituciones y protocolos para atender los flujos migratorios, con respeto irrestricto a los derechos humanos, y generar acciones de cooperación con los países de Triángulo Norte y con Estados Unidos, bajo una óptica de responsabilidad compartida.

La presidencia nacional también llama a cerrar filas es necesario, pero no suficiente: el gobierno mexicano no debe hacer concesiones que vulneren nuestra posición histórica como un país que promueve la migración segura, ordenada y regular, que no criminaliza la migración no documentada, ni formula su política migratoria al margen de su soberanía.

oag