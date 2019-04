Nosotros creamos al monstruo

YOAB

CAÍSTE EN LA RED

Así es, cual legión de doctores Frankenstein nos ve la tía de Kimberly Loaiza, Becky Loaiza. Pero ¿por qué? Bueno primero un poco de contexto. Hace unos días fue la fiesta donde Jukilop revelaría el sexo de su bebé, eso por si mismo ya era una noticia pero fue rápidamente opacada por los eventos que más tarde se suscitaron. Todo corría de acuerdo al plan, desfilaron las luminarias de internet, se dieron cita amigos y familiares de la pareja.

Juan de Dios y Kimberly en todo momento se veían contentos y llovían las selfies. Entonces boom! La protagonista de esta historia llegó, la tía Becky acompañada de su hijo y una amiga de éste. No habían terminado de saludar cuando un miembro del staff de JD Pantoja sacó a la niña de 13 años como si de una delincuente se tratara, argumentando que era una fan y la fiesta era para amigos y familia.

Está causo que la tía Becky arrojará fuego por ojos y boca, enfurecida fue a hablar con Juan y se hicieron de palabras, provocando que se fueran de la fiesta, la tía, su hijo y su acompañante. Con una molestia sin igual, subió una serie de historias a instagram donde no se cansó de llamar a Juan de Dios de todo. Entre lo mucho que nos comentó en sus historias, dijo que la Kenini tenía razón en llamarlo controlador, que quien se creía el para tratar a la gente como la trata, que se siente estrella de Hollywood el pobre y entre otras cosas, que todo eso era la culpa de los seguidores por volver dioses y reyes a gente que no vale nada, que ellos necesitan a los fans, los fans no necesitan a los youtubers.

“Han creado un monstruo”, fueron las palabras que eso la tía. Estaremos al pendiente del desarrollo de esta polémica que seguro dará encuentros épicos. Y si se preguntan del sexo del bebé es niña.