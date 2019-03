Le dice AMLO a Evaristo, “prohibido prohibir”

Tras el acto de represión del alcalde contra voceadores de Tabasco el presidente le dice que “eso no debe suceder”.

México.- Luego del acto de represión que el alcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz en contra de los voceadores de Villahermosa de despojarlos de sus “casitas”, para exhibir sus diarios, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le dice “prohibido prohibir”.

En su rueda de prensa matutina el mandatario dijo que “debe de corregirse esa actitud, debe de rectificarse, no debe de impedirse el ejercicio de la libertad de expresión, eso no debe suceder, eso no es correcto, ese es mi punto de vista”.

“Que haya libertad, aún con excesos; prohibido prohibir, prohibido prohibir en lo que tiene que ver con la libertad de expresión y así en otras cosas; libertad plena, es mejor el exceso la demasía que la limitación a la libertad”, indicó el presidente”.