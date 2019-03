Stephanie Salas defiende a su hija Michelle Salas de Frida Sofía

Stephanie Salas se mostró desconcertada por los constantes ataques de los que ha sido víctima su hija Michelle Salas por parte de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

“Es mi prima, me sorprende todo esto que está sucediendo. Yo siempre he creído en la familia y lo único que te puedo decir es que estoy sorprendida y estoy triste al respecto”, dijo Stephanie.

“Ni mi hija, ni yo, tenemos nada más que decir ‘darling’”, agregó la actriz sobre esta relación en el interior de la familia Pinal.

Cabe mencionar que en los últimos días, Frida Sofía se lanzó en contra de su prima y pidió que no se le juzgue por “decir la verdad”.

“Siempre me he callado muchas cosas, pero ya no más; Michelle se siente más que yo, me humilla y quiere sobresalir opacándome. Y a mí todo el mundo me odia sin razón porque les digo sus verdades”.