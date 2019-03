Apenas me entero, dice AMLO por ‘envenenamiento’; no me preocupa

Declaró que desconocía la versión de que había intención de envenenarlo durante la campaña presidencial de 2018.

Ciudad de México.- Esta mañana Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, declaró que desconocía la versión de que había intención de envenenarlo durante la campaña presidencial de 2018, como aseguró Tatiana Clouthier, quien coordinó sus actividades.

“No tengo yo ningún informe sobre ese asunto, es hasta ahora que me estoy enterando, no hay preocupación por eso, voy a restaurantes, voy a fondas, donde me atienden muy bien, tanto los chefs, como los trabajadores de hoteles, de restaurantes en las fondas, les tengo toda la confianza, no hay un operativo especial para que alguien esté pendiente de qué van a cocinarnos… ayer fuimos a comer a un restaurant que se llama El Güero, allá en Los Cabos, una palapa… Además los hoteles de México, de los pueblos, de los municipios, en los estados, las fondas, los restaurantes, son de primera. Les puedo presumir que no solo se come bien, de manera suculenta, sino barato, comida buena, bien guisada… es comida sana, no se enferma uno, no hay problema”.