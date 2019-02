Atala Sarmiento rompe con La Choco

GABRIEL CUEVAS

Atala Sarmiento dejó de seguir a su cuñada Jimena La Choco, junto a todo el equipo de Ventaneando; y es que todo parece indicar que Atala perdió el interés de ver los momentos que su cuñada comparte en redes sociales. Jimena, muy diplomática, habló de esta situación y señaló que por su parte tiene una buena relación con la hermana de su esposo, Rafael Sarmiento.

“No sé si me sigue o no, según yo creo que sí, pero si no, tendrías que preguntárselo a ella. Atala es mi cuñada y no la veo mucho porque mis fines de semana los ocupo más en hacer cosas con mis hijos y mi esposo”, dijo.

Sobre la relación que existe entre ellas, cuestionamos a la presentadora de Intrusos, Atala Sarmiento, quien aseguró que ha sabido diferenciar entre su relación con el equipo de Ventaneando y su cuñada: “Mi cuñada se cuece aparte y por eso tenemos buena relación. Los otros son parte de mi pasado”, reveló.

El equipo de Ventaneando, como Daniel Bisogno y Mónica Castañeda, revelaron que a ellos los dejó de seguir desde el día que se fue del programa: “Si te saca de onda que de un día a otro te bloquee o te deje de seguir”.